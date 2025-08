Chiusura forzata per un bar del centro cittadino di Olbia, divenuto negli ultimi mesi teatro di gravi episodi che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Nella mattinata di oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale hanno dato esecuzione a un provvedimento firmato dal Questore di Sassari, Filiberto Mastropasqua, che dispone la sospensione della licenza per 15 giorni.

Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell’ordine, il locale sarebbe diventato un punto di ritrovo abituale per soggetti pregiudicati e coinvolti in attività illecite. Un’escalation culminata lo scorso luglio, quando uno dei gestori era stato arrestato in flagranza di reato: trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio proprio nei pressi del bar.

Ma l’episodio più allarmante si è verificato durante la stessa operazione, quando i militari avrebbero rinvenuto all’interno dell’esercizio un ordigno artigianale (una bomba carta) che ha reso necessario l’intervento immediato degli artificieri del Comando di Olbia.

La gravità della situazione e il susseguirsi di episodi pericolosi hanno portato all’adozione del provvedimento di sospensione della licenza per due settimane, con la chiusura immediata del bar.