Era finito da tempo sotto osservazione per il continuo viavai di persone nei pressi della sua abitazione, situata in una zona impervia di campagna del territorio di Ossi. Nella mattinata di ieri, venerdì 1° agosto, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Ossi, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Le indagini, condotte anche con l’ausilio di sofisticate apparecchiature di osservazione fornite dai Cacciatori, avevano consentito di documentare un sospetto andirivieni nei pressi dell’abitazione. Così ieri i militari sono entrati in azione: l’uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo della propria auto, secondo quanto riferito con addosso circa 3 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe permesso di scoprire un quantitativo ben più consistente di sostanze illecite: all’interno di una cassaforte sono stati rinvenuti circa 67 grammi di cocaina e, in altri punti della casa, 100 grammi di marijuana, due piante in stato vegetativo, diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 400 euro. Non solo: i Carabinieri avrebbero sequestrato anche un libro mastro contenente numerosi appunti, presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio.

Tutto il materiale, compresi droga e denaro, è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, in attesa dell’udienza di convalida.