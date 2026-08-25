In arrivo sull’Italia una nuova ondata di calore, destinata a colpire duramente il Centro-Sud per alcuni giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, sarà la più intensa della stagione, mentre il Nord rimarrà al riparo godendo di temperature più miti.

"A circa 1500 metri di altitudine - sottolinea - si registreranno almeno 30°C". I termometri toccheranno punte di 40-41°C al Centro-Sud, con picchi locali in grado di sfiorare addirittura i 43-44°C sul medio versante adriatico, sulle Isole Maggiori e in Calabria. Non andrà meglio di notte: su gran parte del Sud e in molte aree del Centro (come Roma, Pescara e Teramo), le temperature minime non scenderanno mai sotto i 25°C. A peggiorare la situazione una massiccia dose di pulviscolo sahariano che velerà in parte i cieli italiani e spingendosi clamorosamente a nord, fino a coprire i cieli di Svezia e Norvegia. "I giorni peggiori - conclude Tedici - saranno giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29".

LE PREVISONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 25 agosto

Cielo cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza da Ovest, con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 26 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso al primo mattino, con nuvolosità in successivo rapido dissolvimento fino a cielo sereno. Possibile arrivo della polvere desertica in sospensione dal pomeriggio.

Temperature: minime calo, massime in moderato o sensibile aumento, specie sul settore occidentale.

Venti: deboli variabili al mattino, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali nel pomeriggio, con locali rinforzi.

Mari: mosso il Mare di Sardegna, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di giovedì 27 agosto

Cielo poco nuvoloso o velato con polvere desertica in sospensione.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o localmente moderati dai qudranti meridionali.

Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso o velato con polvere desertica in sospensione. Le temperature si manterranno stazionarie. I venti soffieranno deboli o a tratti moderati dai quadranti meridionali. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.