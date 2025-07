Lo ha incrociato per caso e, furiosa, avrebbe dato inizio a un inseguimento per le strade del paese, tentando più volte di speronare la sua auto e minacciandolo di morte. È accaduto ieri sera tra Decimomannu e Assemini, dove una donna di 53 anni, originaria di Decimomannu e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti del suo ex compagno, un uomo di 55 anni residente ad Assemini.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Assemini, l’incontro tra i due sarebbe avvenuto in modo del tutto casuale lungo le vie del centro abitato di Decimomannu. Alla vista dell’ex compagno, la donna avrebbe avviato un inseguimento a bordo della propria auto, mettendosi alle calcagna dell’uomo in una corsa sfrenata e pericolosa. Durante la folle manovra – riferiscono i militari – avrebbe tentato più volte di speronarlo, urlando minacce e insulti.

Terrorizzato, l’uomo ha trovato rifugio all’interno della caserma dei Carabinieri di Assemini. Ma nemmeno la presenza dei militari è bastata a placare la furia della donna, che avrebbe continuato a inveire contro di lui anche all’interno della struttura. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, mettendola in stato di arresto.

La 53enne, dopo le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.