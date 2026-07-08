Serata di fuoco e paura quella di ieri, martedì 7 luglio 2026, ad Arzachena, dove un incendio ha devastato un’imbarcazione custodita all’interno di un rimessaggio, lungo la Strada Provinciale 59.

L’allarme è scattato intorno alle ore 22:00. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena, supportati da un’autobotte proveniente da Olbia. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente impegnative a causa della presenza, a bordo del natante di circa 10 metri, di materiali altamente infiammabili e resine, che hanno alimentato le fiamme e complicato il lavoro delle squadre.

Grazie al rapido e coordinato intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato contenuto prima che potesse estendersi alle altre imbarcazioni presenti nel rimessaggio e alla vegetazione circostante, evitando conseguenze ben più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti. Concluse le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.