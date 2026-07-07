PHOTO
Nuovo allarme incendi nel Meilogu. Il Corpo Forestale è intervenuto a Bonorva, precisamente in località "Funt.na Manielle", a causa di un rogo divampato nel pomeriggio.
Considerata l'intensità delle fiamme, la macchina regionale antincendio si è attivata immediatamente anche dal cielo: sul posto due elicotteri flotta regionale provenienti rispettivamente dalle basi operative di Anela e di Bosa. A coordinare sul campo le complesse operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) appartenente alla Stazione Forestale di Bonorva.