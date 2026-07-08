Incidente stradale, poco dopo le ore 20:00 di ieri, martedì 7 luglio, lungo la Strada Provinciale 90, nel tratto compreso tra Vignola Mare e Santa Teresa, in cui sono stati coinvolti tre turisti.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio, che ha prestato la prima assistenza ai feriti in collaborazione con il personale sanitario del 118. Successivamente, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, garantendo le condizioni necessarie per le operazioni di soccorso.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.