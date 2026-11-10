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GUARDIA COSTIERA-CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA RIPRESE IN MARE APERTO DELLE MOTOVEDETTE DI STANZA A FIUMICINO A SUPPORTO DEL PATTUGLIATORE CP906 "CORSI" NAVE UTILIZZATA PER LA SORVEGLIANZA DELLE COSTE DEL TERRITORIO NAZIONALE. ALCUNI MOMENTI A BORDO E USCITA DAL COMANDO DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA FIUMICINO
Tragedia nelle acque di Santa Teresa Gallura, dove un uomo di 50 anni, Fabio Farina, originario di Sassari, ha perso la vita durante un'immersione.
Il dramma si è consumato ieri, lunedì 9 novembre, mentre il subacqueo era impegnato in un intervento di manutenzione in un campo boe nella zona di La Marmorata.
Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi: il cinquantenne è stato riportato a riva, dove sono state effettuate le manovre di rianimazione. I tentativi di salvargli la vita, però, si sono rivelati inutili.
Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Tempio Pausania, con l'obiettivo di chiarire le circostanze dell'accaduto e le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di porto.