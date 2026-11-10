Tragedia nelle acque di Santa Teresa Gallura, dove un uomo di 50 anni, Fabio Farina, originario di Sassari, ha perso la vita durante un'immersione.

Il dramma si è consumato ieri, lunedì 9 novembre, mentre il subacqueo era impegnato in un intervento di manutenzione in un campo boe nella zona di La Marmorata.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi: il cinquantenne è stato riportato a riva, dove sono state effettuate le manovre di rianimazione. I tentativi di salvargli la vita, però, si sono rivelati inutili.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Tempio Pausania, con l'obiettivo di chiarire le circostanze dell'accaduto e le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di porto.