Non si placa la tensione nel Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, nel Cagliaritano. Dopo l'incendio appiccato domenica scorsa, 8 novembre 2026, in uno dei padiglioni della struttura, nella notte è scoppiata una maxi rissa che avrebbe coinvolto circa cinquanta migranti. Il bilancio è di un ferito, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari con una ferita da arma da taglio a una gamba.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe iniziato in una delle aree comuni del centro, dove i richiedenti asilo trascorrono parte della giornata. Una discussione avrebbe coinvolto alcuni gruppi di migranti di origine algerina, afghana e pakistana. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati alle vie di fatto, con l'utilizzo di spranghe, bottiglie e coltelli.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri, questi ultimi già presenti all'interno del Cas insieme ai militari della Compagnia di Dolianova.

In breve tempo la situazione è tornata sotto controllo. A Monastir sono intervenute anche diverse ambulanze del 118. Un solo uomo è stato accompagnato in ospedale, mentre altre persone coinvolte nella rissa sarebbero state medicate direttamente sul posto.

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, individuare i partecipanti e chiarire le ragioni che hanno provocato la violenta lite.