Una giornata speciale all'insegna della solidarietà, della prevenzione e della sensibilizzazione sull'importanza della diagnosi precoce: sabato 21 novembre, Sassari si colorerà di rosa attraverso una doppia iniziativa dedicata alla lotta contro i tumori del seno, che vedrà protagoniste Komen Italia, il Mater Olbia Hospital e numerose realtà del territorio.

Dalle ore 9 alle ore 15, presso Piazza d'Italia farà tappa la Carovana della Prevenzione, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile promosso da Komen Italia. In collaborazione con il Mater Olbia Hospital saranno offerte gratuitamente visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno, con l'obiettivo di rendere i controlli più accessibili e avvicinare sempre più donne alla cultura della diagnosi precoce.

Durante la mattinata sono previste 30 mammografie, riservate alle donne tra i 40 e i 49 anni e a quelle dai 70 anni in su che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi. Saranno inoltre disponibili 12 ecografie mammarie per le donne sotto i 40 anni che non abbiano effettuato mammografie nello stesso periodo. L'iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste dello screening della Regione Autonoma della Sardegna.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'Avis Provinciale di Sassari al numero 079 250000, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.

Un Ballu Tundu per la salute delle donne

Ad accompagnare solidarietà, salute e prevenzione, non mancheranno l'identità del territorio e la tradizione. Alle ore 15, sempre in Piazza d'Italia, prenderà il via il Ballu Tundu in rosa, con la partecipazione del Centro Cultura Sassarese Gruppo Folk Città di Sassari.

Un momento di gioia, festa e convivialità in cui la danza tradizionale diventerà simbolo di vicinanza e sostegno a tutte le donne. Per partecipare è prevista una donazione minima di 10 euro, con la quale si riceverà la maglietta ufficiale della Walk for the Cure.

L'intero ricavato sarà devoluto ai progetti di Komen Italia dedicati alla prevenzione, alla cura e alla ricerca, che verranno sviluppati nel Nord Sardegna in collaborazione con il Mater Olbia Hospital, nell'ambito del progetto Mater&Komen.

Solidarietà che passa anche dalla donazione del sangue

La giornata sarà arricchita da un'ulteriore iniziativa di solidarietà: sarà infatti possibile donare il sangue attraverso un'iniziativa in collaborazione con l'Avis Provinciale e l'Avis Comunale di Sassari. Per partecipare è necessario prenotare attraverso il calendario degli eventi Avis.

L'appuntamento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Sassari, si pone l'obiettivo di essere molto più di una manifestazione, ma un'occasione per ricordare quanto la prevenzione, l'informazione e la solidarietà possano fare la differenza. Perché dietro ogni controllo, ogni gesto di sostegno e ogni passo di danza c'è un messaggio importante: la salute delle donne riguarda tutti.