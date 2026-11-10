Piogge frequenti, nevicate sulle Alpi e venti sostenuti dai quadranti meridionali. È il quadro meteorologico previsto fino a sabato prossimo, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

"Il flusso umido e instabile - afferma - interesserà soprattutto il versante tirrenico e i rilievi settentrionali, con accumuli pluviometrici consistenti tra Liguria di Levante e Alta Toscana".

Nei prossimi giorni, dunque, l'instabilità continuerà a interessare diverse aree del Paese, con precipitazioni anche abbondanti soprattutto sulle regioni tirreniche e lungo i rilievi del Nord. Sulle Alpi sono attese nevicate, mentre i venti dai quadranti meridionali potranno risultare sostenuti.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 10 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso con isolate precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore occidentale. Attenuazione dalla tarda serata.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da sud-ovest.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso con transito di velature a tratti più compatte dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da sud-ovest.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 12 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli, localmente moderate sui settori occidentali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti: moderati da sud-ovest con rinforzi lungo le coste e sui crinali.

Mari: molto mossi, localmente agitati i bacini occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di venerdì e sabato si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati, specie sulle zone occidentali. Le temperature saranno in generale diminuzione. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi.