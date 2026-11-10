Tensione su CTM a Cagliari, dove un 29enne, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio, come riferiscono le forze dell'ordine, è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 9 novembre 2026, a bordo di un autobus, mentre il mezzo transitava in una via del centro cittadino.

A chiedere aiuto, attraverso una chiamata al 112, è stata la donna che avrebbe subito le molestie da parte di uno sconosciuto. L'uomo si sarebbe allontanato rapidamente all'apertura delle porte, in corrispondenza di una fermata.

La precisa descrizione fornita dalla vittima e le indicazioni dell'autista, che ha prestato alla donna i primi soccorsi, hanno permesso ai militari di intervenire tempestivamente. Durante le ricerche nella zona, i Carabinieri hanno individuato il 29enne in una strada limitrofa, mentre cercava di allontanarsi a piedi.

L'uomo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, trasferito nel carcere di Uta, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.