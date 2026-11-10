La Procura di Livorno ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di ignoti sul disastro del Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno e costato la vita a 140 persone. Le nuove indagini, avviate per fare luce sulle cause della tragedia, non avrebbero fatto emergere elementi concreti per attribuire responsabilità, né a soggetti già indagati in passato né a terzi.

A renderlo noto è la stessa Procura, precisando che è stata già archiviata anche l'inchiesta parallela avviata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Firenze per verificare eventuali matrici mafiose o terroristiche del disastro. "Le indagini avevano avuto esito negativo e avevano condotto alla richiesta di archiviazione del 3 dicembre 2024, accolta dal gip di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025".

L'inchiesta livornese, nella quale era stato ipotizzato il reato di strage in forma dolosa, era stata avviata dopo il deposito, l'11 dicembre 2017, della relazione conclusiva della seconda Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sulle cause del disastro. Il documento aveva evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti effettuata in precedenza.

Le "nuove e approfondite indagini", condotte insieme al Gico della Guardia di finanza di Firenze, hanno compreso l'escussione di numerosi testimoni, l'acquisizione di documenti presso enti pubblici e società private, il conferimento di diversi incarichi di consulenza tecnico-scientifica e intercettazioni telefoniche. Sono state inoltre riesaminate "tutte le risultanze dei molteplici procedimenti e processi istruiti nel corso di 35 anni" sul disastro.

Gli investigatori hanno nuovamente valutato tutte le ipotesi che avrebbero potuto rappresentare una causa o una concausa della tragedia: dalle condizioni meteomarine alla posizione della petroliera Agip Abruzzo al momento della collisione, dall'efficacia dei dispositivi di sicurezza a bordo del traghetto al "confuso coordinamento nei soccorsi», fino alla «possibile alterazione della rotta" del Moby Prince per la presenza di un terzo natante.

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Procura, gli accertamenti "non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, né a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi. Non sono emerse neppure nuove ipotesi suscettibili di ulteriori approfondimenti sulle cause della sciagura".

Nel 2019 era stata inoltre aperta un'iscrizione a carico di ignoti per intralcio alla giustizia, ipotizzando che alcuni testimoni potessero essere stati indotti a mentire durante le audizioni. Anche in questo caso, però, le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte per verificare l'ipotesi non hanno fornito conferme.

Nella nota con cui comunica la richiesta di archiviazione, il procuratore capo di Livorno Maurizio Agnello sottolinea le difficoltà legate al tempo trascorso dalla tragedia. "Il tempo trascorso dal disastro, avvenuto 35 anni fa, ha reso particolarmente complesse le indagini su un fatto di straordinaria gravità: un intervallo così lungo può attenuare anche i ricordi più vividi dei testimoni diretti tuttora viventi e rende estremamente improbabile che un consulente tecnico possa rispondere in termini di certezza ai quesiti posti dall'autorità giudiziaria".

Il procuratore richiama anche i limiti legati alla prescrizione. L'unico reato ancora perseguibile sarebbe stato quello previsto dall'articolo 422 del codice penale, ovvero la strage in forma dolosa. "Tutti gli altri ipotizzabili, strage in forma colposa ovvero omicidio colposo plurimo ovvero ancora naufragio, sono ormai da ritenere irrimediabilmente estinti".

Sarebbe stato quindi necessario dimostrare che "qualcuno abbia intenzionalmente agito al fine di cagionare la morte di 140 persone, o quanto meno abbia accettato il rischio di farlo, al di fuori di un contesto di terrorismo eversivo o di criminalità mafiosa", ambiti sui quali aveva già indagato la Dda di Firenze.

Agnello evidenzia inoltre il vincolo normativo del ne bis in idem, che impedisce di procedere nuovamente per posizioni già oggetto di precedenti inchieste.

La Procura, conclude il procuratore, "ha ritenuto doveroso svolgere ulteriori accertamenti, anche per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti, che, in forma associata, hanno costantemente chiesto che fossero accertate le cause del disastro. Tale impegno è stato assunto nella piena consapevolezza di non poter indagare su ipotesi meramente suggestive".