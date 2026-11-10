Un secolo di vita ancora tra mille impegni e tanta voglia di viversi la città: Cagliari festeggia Ester Casula, la nuova centenaria che, in occasione del suo compleanno, è stata ricevuta dal sindaco Massimo Zedda nelle sale storiche di Palazzo Bacaredda.

Originaria di Samassi, Ester vive nel capoluogo da 72 anni e conserva ancora oggi le sue abitudini e le sue passioni. Una quotidianità fatta di passeggiate al Terrapieno, concerti al Teatro Lirico, lettura del giornale, caffè nei bar del quartiere La Vega e visite ai mercati civici. Senza dimenticare gli spostamenti in autobus e il tifo per il Cagliari.

Una vitalità che l'ha accompagnata fin dall'infanzia, tanto da meritare un soprannome speciale: il padre la chiamava scherzosamente "Tempesta", appellativo che sembra descrivere ancora perfettamente il suo carattere energico e dinamico.

Madre di due figlie e due figli, nonna di sette nipoti e bisnonna di una pronipote, Ester ha condiviso gran parte della propria vita con l'amato marito Franco. E anche nel giorno del traguardo dei cento anni ha voluto mantenere la propria indipendenza, chiedendo di essere lei stessa a raggiungere il Municipio, accompagnata dai familiari e aggiungendo una breve deviazione alla consueta passeggiata.

Ad accoglierla il sindaco Massimo Zedda, con il quale ha avuto modo di conversare sui cambiamenti della città che conosce e continua ad amare. Durante la visita, la centenaria ha ricevuto la pergamena e la medaglia celebrativa dedicate ai cittadini che raggiungono il secolo di vita. Immancabili anche le fotografie ricordo nella sala di rappresentanza e nell'Aula consiliare.

Un compleanno speciale per una donna che, a cento anni, continua a essere protagonista della vita quotidiana di Cagliari.