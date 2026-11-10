PHOTO
Paura durante la mattina di oggi, martedì 10 novembre 2026, in via manca ad Alghero, dove intorno alle 11:30 una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino è intervenuta per un principio d'incendio.
Le fiamme si sono sviluppate nel locale scantinato di un palazzo. Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di spegnere il fuoco prima che si propagasse agli altri ambienti, evitando conseguenze più gravi.
Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell'area e alla messa in sicurezza dei locali.
Restano ancora da accertare le cause dell'incendio. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.