I carabinieri della Stazione di Quartu Sant'Elena hanno eseguito nella giornata di ieri un'ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Trento nei confronti di un uomo di 44 anni, residente in città, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a quasi sei anni di reclusione per reati in materia sessuale commessi tra febbraio e novembre del 2024 nel territorio della provincia di Trento.

Rintracciato dai militari, il 44enne è stato informato dell'ordinanza e accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito. Al termine delle formalità è stato trasferito presso il carcere di Uta, dove sconterà la pena come disposto dall'Autorità giudiziaria.

L'operazione rientra nell'ordinaria attività svolta dall'Arma dei Carabinieri per dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria e garantire il rispetto delle sentenze definitive, nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica.