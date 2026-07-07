Due nuove destinazioni internazionali entrano nel programma invernale dell’Aeroporto di Cagliari. La compagnia easyJet ha annunciato l’avvio, a partire dalla stagione Winter 2026-2027, dei collegamenti diretti con Parigi Orly e Ginevra, entrambi operativi con due frequenze settimanali dalla fine di ottobre.

Le nuove rotte si aggiungono al network invernale già attivo da Cagliari, che aveva visto nella precedente stagione l’introduzione del collegamento con Basilea. Con queste novità salgono così a quattro i voli operati da easyJet durante i mesi invernali, tre dei quali internazionali, con un significativo incremento dell’offerta e delle possibilità di collegamento per il territorio.

L’ampliamento del network rappresenta un'opportunità sia per il turismo in entrata verso la Sardegna sia per i residenti dell’Isola, che potranno contare su nuove soluzioni di viaggio anche al di fuori dei mesi estivi.

Il collegamento con Parigi Orly consentirà di raggiungere uno degli scali più strategici per accedere alla capitale francese e alla regione dell’Île-de-France, un mercato particolarmente rilevante per il turismo sardo, ma anche un punto di riferimento per chi si sposta per motivi di lavoro, studio o vacanza.

Ginevra, invece, amplia i collegamenti verso la Svizzera francese e l’area alpina, offrendo nuove opportunità per i flussi turistici, gli spostamenti professionali e i collegamenti con un importante centro finanziario e sede di numerose organizzazioni internazionali.

“L'avvio dei collegamenti invernali con Parigi Orly e Ginevra, dopo la recente introduzione di Basilea nello scorso inverno, rappresentano un ulteriore passo nella strategia di destagionalizzazione del network di SOGAER”, ha dichiarato il CCO SOGAER David Crognaletti. “Con queste due nuove destinazioni internazionali, l’Aeroporto di Cagliari diventa sempre più connesso e competitivo durante tutto l'arco dell'anno, grazie anche al rafforzamento della partnership con easyJet, che continua a investire nelle potenzialità di Cagliari e del Sud Sardegna oltre i mesi estivi”.

Soddisfazione anche da parte della compagnia aerea: “Con l’estensione alla stagione invernale dei collegamenti da Cagliari verso Parigi Orly e Ginevra raddoppiamo la nostra capacità e le destinazioni raggiungibili dal capoluogo sardo per il prossimo inverno: un passo importante che rafforza ulteriormente la nostra presenza in Sardegna”, ha spiegato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

“Proseguire queste rotte anche nei mesi invernali significa garantire maggiore continuità nei collegamenti internazionali, contribuire a rendere la Sardegna una destinazione accessibile e attrattiva in ogni stagione e rispondere a una domanda sempre più distribuita durante tutto l’anno, supportando lo sviluppo del turismo e dell’economia locale oltre il periodo di picco estivo”, ha aggiunto Lagorio.