"Olbia non è un Far West e non deve passare l'idea che interi quartieri siano ormai in mano alla criminalità": è il messaggio del primo cittadino del capoluogo gallurese, Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di questa mattina, giovedì 10 settembre 2026, nella sala giunta del palazzo comunale, dopo gli episodi di cronaca che nelle ultime settimane hanno interessato la città, compresa la recente aggressione avvenuta all'interno di un ristorante asiatico del centro.

"Olbia è una città sicura, non deve passare il concetto che siamo in trincea". Nizzi respinge quindi l'immagine di una città assediata e, allo stesso tempo, invita a non alimentare iniziative private come ronde o forme di autodifesa.

"Noi ci muoviamo nell'ambito della legalità, ecco perché stiamo pensando di istituire un Corpo speciale all'interno della polizia locale che dovrà occuparsi della sicurezza cittadina. Si tratterà di personale già formato e con anzianità di servizio che andrà a incrementare i controlli, non per sostituirci ai compiti della polizia di Stato, ma per dare una mano e offrire rinforzi", ha spiegato il sindaco.

Sul fronte dei controlli, l'amministrazione ha già impartito precise direttive per alcune zone della città, "Sono già state impartite le direttive per controllare nello specifico determinate vie e abitazioni dove vengono affittate anche in nero case a tantissime persone - ha continuato il primo cittadino -. Abbiamo già trovato due case e identificato le persone che ci vivono e abbiamo fatto la denuncia alla Procura, ma soprattutto stiamo indicando quelle case come inagibili dal punto di vista dell'abitabilità e verranno sequestrate".

Tre, in particolare, i punti indicati da Nizzi come problematici: una palazzina in viale Aldo Moro e due strutture nella zona industriale, dove nel tempo avrebbero trovato rifugio numerose persone senza fissa dimora, "L'ultimo Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza è stato fatto il 24 agosto scorso a Sassari, dove abbiamo condiviso la strategia da applicare".

Nel piano illustrato da Nizzi rientrano anche alcuni interventi sul territorio e sul decoro urbano. Il primo cittadino è tornato sull'ordinanza che, alcune settimane fa, ha vietato il parcheggio lungo via Fiume, "La strada è troppo stretta per consentire il parcheggio di vetture, dietro le quali oltretutto si nascondevano cittadini malintenzionati. Quella strada così come altre, verrà riqualificata e verrà potenziata l'illuminazione". L'obiettivo, secondo l'amministrazione comunale, è quindi quello di aumentare la presenza e i controlli sul territorio senza sovrapporre le competenze della Polizia locale a quelle delle forze dell'ordine statali.

In chiusura, il sindaco ha rivolto un appello direttamente agli olbiesi, chiedendo collaborazione nel segnalare eventuali situazioni problematiche: "Segnalateci i problemi, anche in forma anonima".