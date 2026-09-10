Circa 2,2 chili di cocaina, oltre a 850 euro in contanti, sono stati rinvenuti in un'auto dai Carabinieri di Sanluri durante un controllo in periferia, che si è trasformato in una vera e propria operazione antidroga. Un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre 2026, quando i militari hanno fermato l'auto condotta dall'uomo. Il suo atteggiamento, secondo quanto riferito dai carabinieri apparso particolarmente nervoso durante il controllo, li ha insospettiti, che hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo.

All'interno dell'auto sono stati trovati due pacchi contenenti complessivamente circa 2,2 chili di cocaina, oltre a 850 euro in contanti.

I Carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all'abitazione di Sanluri in cui viveva il 46enne. Qui, secondo quanto riferito dai militari, sono stati rinvenuti altri 16.450 euro, somma che, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibile all'attività di spaccio.

Droga, denaro e automobile sono stati posti sotto sequestro, mentre il 46enne è stato trasferito nel carcere di Uta.

Le indagini, ancora in fase preliminare, proseguono per ricostruire la provenienza dello stupefacente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.