Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio a Olbia, dove un semirimorchio ha preso fuoco nella parte alta di via Barcellona.

L’allarme è scattato intorno alle 15:30. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Olbia che hanno trovato il mezzo già avvolto dalle fiamme. Il semirimorchio trasportava materiale meccanico e alcuni barili di olio sintetico, circostanza che ha reso più complesso l’intervento di spegnimento.

Per domare l’incendio è stato necessario l’arrivo in supporto anche di un’autobotte, utilizzata per contenere e spegnere il rogo.

Dopo le operazioni di spegnimento l’area è stata messa in sicurezza. Non si registrano feriti.