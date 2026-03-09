Ancora un'altalena di piogge e schiarite sull'Italia, che martedì sarà alimentata dall'arrivo di una nuova perturbazione: lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

Domani, 10 marzo, è atteso l'arrivo di un debole fronte perturbato che porterà una nuvolosità più compatta e qualche pioggia tra Nord-Ovest e Toscana. Queste precipitazioni, osserva Brescia, "serviranno a 'lavare' l'atmosfera, abbattendo parzialmente le polveri sottili accumulate nei giorni di stasi".

Previsioni in Sardegna per martedì 10 marzo 2026 (Fonte Arpas)

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nelle ore centrali della giornata principalmente sui settori interni associata a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati. Temperature: stazionarie in entrambi i valori. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni in Sardegna per mercoledì 11 marzo 2026

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura nelle oe centrali della giornata sui settori interni associata a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati. Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali tendenti alla variabilità in serata. Mari: mossi sul settore meridionale, poco mossi altrove.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolati pioveschi. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime stazionarie o in leggero calo. I venti soffieranno deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali nelle ore centrali della giornata. I mari saranno prevalentemente mossi.