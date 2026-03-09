La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sulla mobilitazione contro il ddl Bongiorno e sulla proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, che sostituirebbe il principio del consenso libero e attuale con quello del dissenso nella definizione del reato di violenza sessuale.

La presidente ha spiegato di non aver potuto partecipare al sit-in di questa mattina in Consiglio Regionale, organizzato dal Coordinamento femminista e transfemminista, per impegni istituzionali già programmati e ha espresso la propria attenzione verso la mobilitazione in corso.

“Per impegni istituzionali pregressi - ho partecipato alla conferenza sociosanitaria a Oristano - oggi non ho potuto essere accanto al Presidente Comandini, e parlare con la delegazione del Coordinamento femminista e transfemminista.

Seguo con grande attenzione la mobilitazione contro il ddl Bongiorno, da donna e da Presidente donna”, ha dichiarato Todde.

“La proposta di modificare l’articolo 609 bis del Codice penale sostituendo il principio del consenso libero e attuale con quello del dissenso è una scelta che cambia profondamente il modo in cui il nostro ordinamento guarda alla violenza sessuale. Spostare il baricentro sul dissenso significa invece tornare a chiedere alle vittime di dimostrare di essersi opposte, di aver detto no nel modo giusto, di aver resistito abbastanza. Ancora una volta una vittimizzazione secondaria che pesa sulle spalle delle donne che subiscono violenza”, ha puntualizzato la presidente.

“Non possiamo assolutamente accettare passi indietro: senza consenso è sempre violenza”.