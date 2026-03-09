Il vertice dell’ASL n. 3 di Nuoro è stato completato, consolidando così la struttura direttiva che guiderà il settore sanitario locale nei prossimi tre anni. Francesco Trotta, Direttore Generale, ha designato Maria Antonietta Calvisi, nota come Antonella, come Direttore Sanitario. Il ruolo di Direttore Amministrativo è stato affidato a Paolo Sau, mentre Luca Deiana è stato confermato come Direttore dei Servizi Socio Sanitari.Antonella Calvisi attualmente ricopre il ruolo di Direttrice della Struttura Complessa Diagnostica per Immagini presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro, con una vasta esperienza anche come Direttrice della Struttura Semplice di Senologia diagnostica dello stesso presidio. Paolo Sau, nato nel 1975, ha una laurea in Economia e Commercio e ricopre attualmente il ruolo di Dirigente Amministrativo Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria presso l’AREUS. Luca Deiana, confermato come Direttore dei Servizi Socio Sanitari, è uno psicologo specializzato in psicoterapia e psicologia della salute, nonché professore universitario.Queste nomine consolidano la struttura dirigenziale dell’ASL n. 3 di Nuoro, garantendo continuità e competenza nella gestione della sanità locale.

"Con il consolidamento della Direzione strategica aziendale – sottolinea il Direttore Generale dell’ASL 3, Francesco Trotta – entriamo in una nuova fase improntata al proseguimento di un percorso in parte già tracciato, col fine di portare a compimento i progetti in itinere, ma soprattutto sviluppare nuove attività per il futuro".

"Voglio esprimere, inoltre, la mia gratitudine al Direttore Sanitario uscente, Angelo Zuccarelli, e alla Direttrice Amministrativa, Paola Raspitzu – prosegue Trotta – per il supporto datomi in queste prime settimane del mio insediamento nell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 3 di Nuoro".