Durante il pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, i Carabinieri di Oristano hanno arrestato un cittadino straniero 42enne senza fissa dimora e dipendente di una ditta che effettua lavori nell’edilizia, accusato di violenza sessuale ai danni di una donna 70enne residente nella Provincia di Oristano.



L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito dalla chiamata di un cittadino al numero di emergenza 112, che aveva segnalato un grave episodio di aggressione in corso. I Carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo, nella strada tra Torregrande e Cabras, riuscendo a fermare l'uomo mentre, secondo quanto riportato dai militari, stava ancora commettendo l'atto, ponendo quindi fine all'aggressione e proteggendo la vittima.



La donna, visibilmente scossa dall'accaduto, è stata assistita e presa in carico dai soccorritori, che hanno provveduto alle necessarie cure e supporto dopo l'episodio, caratterizzato da un'immobilizzazione, un morso al viso e un tentativo di furto del telefono cellulare.



L'arrestato è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Oristano per le procedure di rito e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Massama, a disposizione della Procura della Repubblica di Oristano.



