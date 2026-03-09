Momenti di paura questa mattina, intorno alle 8:30, sulla Strada Statale 125, in località Casagliana, dove un furgone ha preso fuoco mentre era in marcia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il tempestivo intervento della squadra ha evitato che l’incendio si propagasse alla vegetazione circostante, limitando così i danni.

Il mezzo è andato in gran parte distrutto dalle fiamme, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.