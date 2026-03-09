A La Maddalena, la notte dello scorso 8 marzo, tre persone sono state sanzionate dai Carabinieri di Olbia per violazioni al Codice della Strada: un conducente è stato trovato alla guida di un ciclomotore nonostante avesse la patente revocata, mentre altri due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, confermata da test etilometrici. Le patenti sono state ritirate e inviate alla Prefettura per le dovute azioni.

Inoltre, tre persone sono state segnalate come consumatori di droghe, poiché trovate con piccole quantità di marijuana e cocaina, confiscate amministrativamente. Poco prima, un'altra persona era stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle.

L'operazione dei Carabinieri era coordinata insieme alla locale Stazione per aumentare la sicurezza stradale e contrastare l'uso di droghe, e fa parte dell'operato quotidiano dei militari per prevenire reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al benessere della comunità.