Milena Mancini, imprenditrice e agente immobiliare 50enne originaria di Frosinone, è morta presso l'ospedale universitario di Istanbul dopo tre settimane in terapia intensiva. La donna, come informano Tg Com 24 e Leggo.it, non avrebbe ripreso conoscenza a seguito di complicazioni durante un intervento di liposuzione eseguito in una clinica nella capitale turca.

Secondo le prime informazioni, per cui si attende la conferma da parte dalle autorità sanitarie locali, si suppone che Mancini abbia subito una lesione accidentale allo stomaco durante il procedimento di chirurgia estetica.

Chi era Milena Mancini

Milena Mancini, agente immobiliare, proviene da una famiglia di successo. Suo padre Alvaro Mancini è un industriale di rilievo, tra i fondatori e dirigente di Indexa SpA, un'azienda specializzata nei servizi industriali. Lascia due figlie.