Incidente stradale intorno alle 14:30 di oggi, martedì 18 agosto 2026, a San Teodoro, all’incrocio per Capo Coda Cavallo lungo la SS 125.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di San Teodoro, che ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei mezzi coinvolti.

Gli occupanti delle due vetture sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente con due equipaggi.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi di rito e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a risalire alle cause dell’incidente.