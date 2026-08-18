È morto il turista italiano in vacanza in Gallura dopo che era stato recuperato privo di sensi dalle acque di Aglientu. Secondo le prime informazioni, la vittima era un albergatore di 64 anni di Arezzo. Si trovava in Sardegna per un periodo di vacanza.

L'uomo era in acqua con altri bagnanti davanti alla spiaggia di Rena di Matteu quando, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, delle forti correnti marine e delle onde violente che colpiscono la costa oggi, ha avuto difficoltà a tornare a riva.

I presenti hanno prontamente reagito e tirato l'uomo a terra, mentre i volontari locali della protezione civile, la Guardia Costiera e il personale medico dell'elisoccorso Areus sono intervenuti sul posto per fornire assistenza.