Tanta musica, parole impresse nella memoria e nel cuore, testi che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano, resi celebri da interpreti del calibro di Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni Morandi, e ancora Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, solo per citarne alcuni.

Nella dodicesima serata della Pastorale del Turismo, ospite e protagonista indiscusso sul palco dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, martedì 18 agosto, a partire dalle ore 21, sarà il Maestro Mario Lavezzi, compositore, musicista, cantautore, produttore, arrangiatore, talent-scout e promotore.

Una carriera lunga 60 anni che, tra parole e musica, sarà ripercorsa nella dodicesima serata di Pastorale del Turismo per il secondo dei 6 incontri d’autore proposti dal calendario della kermesse. Un percorso per scoprire e capire come nascono le canzoni, rivivendo emozioni e conoscendo curiosità e storie che hanno accompagnato il dispiegarsi della storia discografica italiana. E, ovviamente, cantando tutti insieme.

Accanto a Mario Lavezzi, Massimo Satta e la sua band.

La serata si aprirà alle 21:30. L’ingresso è libero. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

Il programma

Ore 21. Il momento di accoglienza sarà curato dalla Caritas diocesana.

Ore 21.30. Incontro d’autore con Mario Lavezzi.

La Pastorale del Turismo

Nei 23 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno oltre 80 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra cinema, musica, televisione e teatro, ambiente scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza.

Nelle serate della kermesse diocesana, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

E la musica bussò.

Il racconto di 60 anni di musica

Artista capace di evolversi costantemente, passando con naturalezza dal beat degli anni Sessanta alla sperimentazione rock, fino a diventare uno dei principali custodi della melodia pop e un talenta scout di successo, Mario Lavezzi è uno dei motori della musica italiana: la sua carriera attraversa sei decenni coprendo ogni ruolo possibile nell’industria discografica.

È stato fondatore di band storiche, autore di successi immortali, raffinato produttore e interprete. Un viaggio tra musica, storia e successi della musica italiana dagli anni ’70 a oggi, raccontato da chi ha vissuto in prima persona l’evoluzione del pop d’autore collaborando con artisti iconici e firmando alcuni dei brani più importanti della discografia italiana.

Una serata di musica live intensa e coinvolgente con i più grandi successi di Mario Lavezzi accompagnato da Massimo Satta alle chitarre e alla direzione musicale, Alessio Sanna alle tastiere, Alessio Povolo al basso, Daniele Russo alla batteria, Stefania Secci Rosa e Francesca Loche alle voci.