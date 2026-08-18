Si trovava alla guida nonostante avesse la patente revocata e, durante il controllo, è risultato anche positivo all'alcoltest. Un 25enne originario dell'Oristanese, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente.

Il giovane è stato fermato nel territorio di Arbus durante la serata di ieri, lunedì 17 agosto 2026, dai militari dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, impegnati in un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale.

Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno verificato che il 25enne era sprovvisto di patente di guida, in quanto precedentemente revocata.

Non è stato però l'unico elemento emerso dal controllo. Il conducente è stato sottoposto anche agli accertamenti etilometrici, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.