Dal 25 al 29 agosto torna il Festival Pula Letteraria, giunto alla quarta edizione. Sarà ancora il Sito Archeologico di Nora a fare da cornice alla manifestazione, organizzata dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa in collaborazione con il Comune di Pula e condotta da Dario Vergassola.

Il tema scelto per quest’anno è il “Viaggio”, inteso non soltanto come percorso fisico e geografico, ma anche come esperienza intima e metaforica. Cinque giornate di appuntamenti con scrittori, giornalisti e autori, con tre giornate di anteprima e due serate dedicate al festival vero e proprio.

«Con la quarta edizione di Pula Letteraria, dopo la Notte dei Poeti, Nora Jazz, gli scavi archeologici e il loro contesto storico culturale diventano sempre più luoghi della cultura con scrittori e giornalisti di levatura nazionale e internazionale che pur con la leggerezza del conduttore Dario Vergassola, trattano tematiche e riflessioni impegnative su argomenti che -come riportato dal sottotitolo del Festival- avranno una visione “Oltre i Confini”. Un grande impegno dell’Amministrazione e della Fondazione per dare di Pula un’immagine e un’offerta turistica complementare a quella balneare», sottolinea il sindaco Walter Cabasino.

Per l’assessora alla Cultura Manuela Serra, il successo delle prenotazioni conferma l'interesse per l'appuntamento: «Vedere i biglietti andare sold out in un baleno è la conferma più bella di quanto la nostra comunità – e i tanti visitatori che scelgono Pula – amino e sentano proprio questo appuntamento con la letteratura immersa in uno splendido sito archeologico».

Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa, evidenzia invece il valore del tema scelto: «Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione del festival e abbiamo scelto come tema quello dei viaggi, intesi sia in senso fisico sia metaforico».

IL PROGRAMMA

25, 26 e 27 AGOSTO – ASPETTANDO IL FESTIVAL

Open sessions dalle 18 al Sito Archeologico di Nora.

Martedì 25

Tamara Pes, Memorie di un bottone – modera Andrea Fulgheri

Francesco Carofiglio, Tutto il mio folle amore – modera Ivan Murgana

Paolo Roversi, E così per non morire – modera Anna Oppo

Gabriele Calvisi, Funtana Raminosa, ed Ennio Meloni, La candela del minatore – modera Giancarlo Gambula

Mercoledì 26

Melania Muscas, Il sangue degli immortali. Sherden II – modera Anastasia Piddiu

Ottavio Olita, La stupidità madre dell'odio – modera Mariella Montixi

Graziella Monni, La ragazza della solitudine – modera Marcella Doa, con letture di A. Bianchi

Elias Mandreu, Se Dio vuole. E i carabinieri lo permettono – modera Giuseppe Corongiu

Giovedì 27

Davide Piras, Femmenella – modera Domenico Fadda

Gianni Usai, La sola notte – modera M. Bonaria Lorrai

Luca Tolu, Bentu Malu – modera Barbara Cabras

Antonio Boggio, Nero Mediterraneo – modera Daniela Diana

28 E 29 AGOSTO – FESTIVAL UFFICIALE

Due i palchi: dalle 18, all’ingresso del sito, gli incontri dedicati alla genesi delle opere; dalle 21, nel Foro Romano, i grandi talk serali.

Venerdì 28

18: Daemonium, Roberto Pili e Patrizia Marras

21: Geppi Cucciari, Paolo Mieli e Massimo Giletti

Sabato 29

18: Maria Laura Berlinguer, Marco Bonini, Anthony Muroni e Claudia Sarritzu

21: Antonella Lattanzi, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo

Quest’anno debutta inoltre il Premio Internazionale Pula Letteraria, dedicato alla narrativa edita e inedita e presieduto dallo scrittore Francesco Abate.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del festival. Ogni prenotazione per la prima parte della serata consente l’accesso automatizzato alla sessione serale nel Foro Romano. È possibile prenotare fino a quattro posti per persona.