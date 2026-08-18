Ha perso il controllo della propria auto ed è rimasta coinvolta in un incidente senza fortunatamente coinvolgere altre persone e veicoli. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, però, hanno notato nella conducente evidenti sintomi di alterazione psicofisica.

L'accaduto durante la serata di ieri, lunedì 17 agosto 2026, a Serrenti, dove i militari della locale Stazione sono intervenuti a seguito della segnalazione della Centrale operativa relativa a un sinistro stradale.

La donna, una 52enne della zona, era alla guida della propria autovettura quando si è verificato l'incidente. I Carabinieri, giunti immediatamente sul luogo, hanno messo in sicurezza l'area e prestato i primi soccorsi alla conducente, che è rimasta illesa. La 52enne è stata quindi sottoposta agli accertamenti etilometrici, che hanno dato esito positivo, rilevando un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre la patente di guida è stata ritirata.