Era già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona, ma le verifiche effettuate dai Carabinieri avrebbero evidenziato violazioni della misura. Per un 49enne residente nel territorio, già noto alle Forze di Polizia e disoccupato, si sono così aperte le porte del carcere.

Nel corso della serata, i Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti dell'uomo.

Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti condotti dai militari incaricati dei controlli sul rispetto degli arresti domiciliari. Le risultanze investigative trasmesse all'Autorità Giudiziaria e la valutazione della condotta contestata hanno portato a ritenere non più adeguata la misura domiciliare.

Il Tribunale di Cagliari ha quindi disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Terminate le formalità di rito, il 49enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.