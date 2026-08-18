Il cinema, la musica, lo sport. Storie e vite che si intrecciano. Sogni che si realizzano. E quel cuore rossoblù che batte forte, sempre.

Sul palco dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, mercoledì 19 agosto, nella tredicesima serata della Pastorale del Turismo, sarà tempo di raccontare quei sogni a lungo coltivati, quelle mete raggiunte e le tante ancora da concretizzare. E tutti sono sardi.

Lo faranno Caterina Murino, Maria Giovanna Cherchi e Gianfranco Matteoli sotto l’abile regia di Giuliano Marongiu. E con la partecipazione di Enrico Bessolo, per una serata dal titolo Un sogno sardo.

La serata si aprirà alle 21:30. L’ingresso è libero. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

Il programma

Ore 21. Il momento di accoglienza sarà curato dalla comunità di Triei.

Ore 21.30. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Andrea Fanni presenta il corto: Isetande. Aspettando di tornare a casa.

A seguire, conversazione con Gianfranco Matteoli, Caterina Murino e Maria Giovanna Cherchi. E con Enrico Bessolo e “i sogni dei giovani”.

La Pastorale del Turismo

Nei 23 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno oltre 80 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra cinema, musica, televisione e teatro, ambiente scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza.

Nelle serate della kermesse diocesana, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Caterina Murino

Cagliari 1977. Attrice, impegnata nel cinema e nella televisione, come anche nel teatro. Nel 2023 è madrina dell’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Gianfranco Matteoli

Ovodda 1959 . Ex calciatore, ha giocato col Como, la Sampdoria, l’Inter (dove ha vinto lo scudetto nel 1989) e Cagliari. Dal 1999 è responsabile tecnico del settore giovanile del Cagliari.

Maria Giovanna Cherchi

Bolotana 1978, cantautrice. Voce conosciuta della musica tradizionale e folk della Sardegna. Repertorio che spazia dalle melodie popolari, compreso il canto sardo, a brani più moderni e inediti, scritti da autori famosi.

Enrico Bessolo

25 anni, studente universitario che rappresenta le giovani generazioni, quelle capaci di curiosità e di coltivare sogni per costruire futuro.