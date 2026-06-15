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Sono quattro le persone coinvolte in un'indagine della Procura della Repubblica di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi e violazioni paesaggistiche in un'area vincolata vicino al demanio marittimo di Cala del Faro ad Arzachena.
Il manufatto in questione, gravato da vincoli di uso pubblico, è stato trovato con circa 204 metri cubi di veranda vetrata, senza autorizzazioni e titolo abitativo.
La Guardia Costiera di La Maddalena ha eseguito il sequestro preventivo del fabbricato su mandato del tribunale, includendo anche l'area circostante soggetta a lavori non autorizzati che hanno alterato il paesaggio naturale.