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L'alta pressione in Italia si rafforza e le temperature aumenteranno costantemente, con picchi previsti sopra i 35°C nei prossimi giorni, secondo le previsioni di Federico Brescia, esperto meteorologo di iLMeteo.it, secondo cui sarà "una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo".
Oggi, lunedì 15 giugno 2026, il sole dominerà ovunque, con massime tra i 28 e i 32°C nella Pianura Padana e intorno ai 30°C al Centro Sud e sulle isole. Qualche veloce acquazzone potrebbe interessare nel pomeriggio Alpi e Prealpi orientali e le vicine pianure del Triveneto. Previsti cieli tersi o poco nuvolosi anche per domani e locali rovesci su Alpi Abruzzo e Lazio.
Da mercoledì 17 in poi, le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste, invece, l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.
LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA
Previsioni per la serata di oggi, lunedì 15 giugno
Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.
Venti: deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali nelle ore centrali della giornata.
Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-orientale dal pomeriggio.
Previsioni per la giornata di domani, martedì 16 giugno
Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.
Temperature: in leggera diminuzione, principalmente nei valori minimi.
Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.
Mari: poco mossi.
Previsioni per la giornata di mercoledì 17 giugno
Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.
Temperature: in leggero aumento.
Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.
Mari: poco mossi.
Tendenza per i giorni successivi
Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi ovunque.