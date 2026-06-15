L'alta pressione in Italia si rafforza e le temperature aumenteranno costantemente, con picchi previsti sopra i 35°C nei prossimi giorni, secondo le previsioni di Federico Brescia, esperto meteorologo di iLMeteo.it, secondo cui sarà "una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo".

Oggi, lunedì 15 giugno 2026, il sole dominerà ovunque, con massime tra i 28 e i 32°C nella Pianura Padana e intorno ai 30°C al Centro Sud e sulle isole. Qualche veloce acquazzone potrebbe interessare nel pomeriggio Alpi e Prealpi orientali e le vicine pianure del Triveneto. Previsti cieli tersi o poco nuvolosi anche per domani e locali rovesci su Alpi Abruzzo e Lazio.

Da mercoledì 17 in poi, le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste, invece, l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 15 giugno

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Venti: deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-orientale dal pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 16 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in leggera diminuzione, principalmente nei valori minimi.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 17 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in leggero aumento.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi ovunque.