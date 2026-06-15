Cagliari celebra un nuovo e prestigioso traguardo con la dottoressa Antonietta Camba ha compiuto 100 anni. Nata a Teulada il 12 giugno 1926 e residente da molti anni nel capoluogo, in viale Poetto, ama definire la sua esistenza come “una vita fronte mare”.

Il suo percorso personale e professionale rappresenta una pagina importante della storia della medicina sarda. Dopo gli studi alla Facoltà di Medicina, dove conobbe Giovanni Fulghesu, che sarebbe poi diventato suo marito, ha intrapreso una lunga carriera dedicata alla cura delle persone.

Prima pediatra, successivamente neuropsichiatra anche infantile, negli ultimi trent’anni della sua attività professionale si è dedicata alla psicanalisi. Una vocazione che l’ha accompagnata fino a tempi recenti: la dottoressa Camba ha infatti esercitato la professione fino a circa dieci anni fa.

Madre di due figli e nonna di quattro nipoti, ha ricevuto gli auguri delle amministrazioni comunali di Teulada e Cagliari. A renderle omaggio sono stati il sindaco di Teulada, Angelo Milia, e il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci.

“Quello della dottoressa Antonietta è una vita di dedizione e passione per una professione complessa - ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale -. Un esempio soprattutto se si considera che sino a qualche decennio fa erano poche le donne a essere in prima fila nel campo della medicina”.

Un secolo di vita vissuto tra famiglia, impegno professionale e attenzione verso gli altri, che oggi Cagliari e Teulada celebrano con affetto e riconoscenza.