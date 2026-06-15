Fine settimana di controlli sulle strade del Cagliaritano e del Sud Sardegna finalizzati alla prevenzione dell’incidentalità stradale e al contrasto dei comportamenti illeciti, nel corso della serata di domenica 14 giugno e per buona parte della notte, da parte dei Carabinieri delle Stazioni di Serramanna e Villasimius, della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena e della Compagnia di Iglesias.

Nel complesso sono stati controllati oltre 50 veicoli lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati interessati dall’operazione.

A Serramanna, durante un posto di controllo nel centro cittadino, i militari hanno fermato un uomo di 43 anni, residente in un comune limitrofo e già noto alle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione personale e del veicolo sul quale viaggiava, sono state rinvenute modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish. L’uomo è stato segnalato all’Autorità amministrativa, mentre la sostanza è stata sequestrata e l’auto sottoposta a fermo amministrativo.

A Quartucciu, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno controllato una donna di 29 anni che si trovava a piedi nel centro abitato. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 13 grammi di marijuana detenuti per uso personale. Anche in questo caso è scattato il sequestro della sostanza e la segnalazione all’Autorità amministrativa.

Sul litorale orientale, a Villasimius, un giovane di 20 anni residente nell’hinterland cagliaritano è stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per lui sono scattati il ritiro immediato della patente e la segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Un ulteriore episodio è stato accertato a Decimomannu, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno controllato un uomo di 47 anni coinvolto in un incidente stradale autonomo, senza conseguenze per altri utenti della strada. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore superiore ai limiti previsti. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura di segnalazione alle Autorità amministrativa e giudiziaria, oltre al sequestro del veicolo.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne del periodo estivo, quando aumenta la presenza di persone sulle strade e nelle località turistiche.