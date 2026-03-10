"Un altro grande evento per Arzachena: il 6 aprile a Cannigione arrivano Fedez, Francesca Michielin e Manuelito per il Concerto di Pasquetta. Una giornata di musica e comunità che apre la stagione estiva con energia e partecipazione". Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Ragnedda.

L'evento è in programma lunedì 6 aprile al Parco Riva Azzurra e rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi della primavera della Gallura, capace di richiamare residenti, famiglie e visitatori da tutta la Sardegna e dalla penisola.

Obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare il territorio attraverso un grande evento musicale in uno dei luoghi più suggestivi della costa. La manifestazione si inserisce nella tradizione degli eventi pasquali che negli anni hanno visto esibirsi ad Arzachena artisti di fama nazionale, contribuendo alla crescita dell'attrattività turistica del territorio e al sostegno delle attività economiche locali.

Fedez arriva a Cannigione dopo il quinto posto ottenuto al Festival di Sanremo con Male necessario, brano scritto e interpretato insieme a Marco Masini e premiato con il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della kermesse. Accanto a lui sul palco di Cannigione, Francesca Michielin, cantautrice, musicista e direttrice d'orchestra tra le più versatili della scena italiana, e Manuelito, produttore e volto di riferimento della musica urban, contribuiranno a costruire un evento capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L'appuntamento di Pasquetta segna l'inizio della stagione turistica ad Arzachena. "Sarà una giornata di festa, partecipazione e promozione del nostro patrimonio naturale e culturale. È un appuntamento che richiede mesi di preparazione e un coordinamento accurato tra uffici e organizzatori. Abbiamo lavorato per garantire un cast di qualità e un evento accessibile e ben strutturato, capace di accogliere il grande pubblico che tradizionalmente partecipa a questa giornata. Cannigione è pronta a ospitare una manifestazione che unisce musica, comunità e promozione del territorio", commenta l'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda.