Operazione congiunta delle forze dell’ordine a Sassari contro il traffico di stupefacenti. I militari del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato un giovane sassarese di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è nata da una normale attività di controllo finalizzata al contrasto del traffico di droga, concentrata in particolare sul monitoraggio dei pacchi spediti tramite corriere espresso. Durante le verifiche presso un centro di spedizioni del capoluogo, l’attenzione degli investigatori è stata attirata da uno scatolone dal quale proveniva un forte odore riconducibile ai cannabinoidi.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che il destinatario indicato sulla spedizione risultava inesistente. A quel punto è stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’ufficio spedizioni. Poco prima della chiusura, un uomo si è presentato al banco per ritirare il pacco, facendo scattare l’intervento degli investigatori che lo hanno immediatamente bloccato.

All’interno dello scatolone è stato trovato un ingente quantitativo di droga. Le successive perquisizioni, estese anche all’abitazione del giovane con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno consentito di rinvenire complessivamente oltre 3,5 chilogrammi di marijuana, 32 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish.

Durante i controlli è stata inoltre sequestrata una consistente somma di denaro contante, pari a 28mila euro, suddivisa in mazzette da mille euro e confezionata sottovuoto con cellophane.

Al termine delle operazioni, d’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sassari, il giovane è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.