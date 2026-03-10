Quello che inizialmente sembrava l’epilogo violento di una lite di coppia si è trasformato in una maxi operazione antidroga. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri hanno sequestrato quasi tre chili di stupefacenti al termine di un intervento lungo la Statale 195, all’altezza dello svincolo per Tiscali.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione per un’aggressione ai danni di una giovane donna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova, supportati dalla Sezione Radiomobile e dalle pattuglie delle Stazioni di Assemini e Cagliari San Bartolomeo.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un 26enne avrebbe avuto poco prima una violenta discussione con la compagna. Durante il litigio la donna si sarebbe allontanata in auto portando con sé una borsa. L’uomo, insieme a due amici, si sarebbe quindi messo all’inseguimento della giovane. Raggiunta la vettura lungo la statale, il gruppo l’avrebbe costretta a fermarsi per recuperare la borsa, arrivando ad aggredirla.

L’arrivo delle pattuglie ha riportato la situazione alla calma. Tuttavia il comportamento agitato dei presenti e la dinamica dell’episodio hanno spinto i carabinieri ad approfondire i controlli.

La svolta è arrivata con la perquisizione nell’abitazione di uno dei due amici del 26enne, un 38enne residente a Elmas. All’interno della borsa contesa i militari hanno trovato 1.885 grammi di hashish, 1.087 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Le verifiche sono state estese anche al 26enne, trovato in possesso di circa 33 grammi di hashish, di 1.780 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio e di ulteriore materiale per il confezionamento.

Il 38enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta. Il 26enne è stato invece denunciato a piede libero per lo stesso reato. Sono in corso ulteriori accertamenti sull’accaduto, anche in relazione alla possibile presentazione di querela da parte della donna per l’aggressione subita.