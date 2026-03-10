Maxi operazione interforze questa mattina a Cagliari contro degrado urbano e attività illecite. I militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, insieme alla Polizia Locale di Cagliari e ai Vigili del Fuoco, hanno effettuato un articolato controllo in un complesso residenziale del capoluogo.

All’operazione hanno preso parte anche reparti specializzati dell’Arma – tra cui i Nuclei Cinofili, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) – impegnati in una serie di verifiche mirate sugli spazi comuni e sulle attività presenti nell’area.

Durante le ispezioni sono stati recuperati diversi mezzi risultati provento di furto: tre moto, un’auto e varie parti meccaniche smontate, per un valore complessivo stimato in oltre 50mila euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.

Le verifiche hanno inoltre fatto emergere una situazione di diffuso abusivismo. In particolare, gli operatori hanno individuato un autolavaggio realizzato senza le necessarie autorizzazioni ambientali e amministrative, sul quale sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte dei reparti specializzati.

Nel corso dell’intervento è stato anche necessario ripristinare l’accesso ad alcune aree comuni che erano state occupate illegalmente: con il supporto dei Vigili del fuoco sono state rimosse opere in muratura e cancellate installate abusivamente per delimitare spazi utilizzati come parcheggio e deposito.

Al termine dell’operazione, un 54enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’ipotesi di gestione abusiva dell’area adibita a parcheggio e deposito di materiali.