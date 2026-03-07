Un inseguimento ad alta tensione si è tra le vie del centro di Olbia. Protagonista della vicenda un 37enne del posto, finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto ha avuto inizio quando i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intimato l'alt all'uomo, che viaggiava a bordo della sua motocicletta. Invece di accostare, il conducente avrebbe scelto la via della fuga, spalancando il gas nel tentativo di seminare la pattuglia tra le strade cittadine. La corsa è durata però poco: la prontezza dei militari ha permesso di chiudere ogni via d’uscita, bloccando il centauro dopo pochi minuti di inseguimento.

Il motivo di tanto nervosismo è emerso chiaramente durante la perquisizione. Secondo quanto riferito, nascosto con sé, l'uomo trasportava un carico decisamente ingombrante: un chilo e mezzo di cocaina purissima. Una quantità che, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato una cifra considerevole.

Per il 37enne si sono spalancate immediatamente le porte del carcere. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Bancali, dove resta in attesa di rispondere davanti ai magistrati della pesante accusa a suo carico.