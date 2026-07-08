Quella di Elisabetta Canalis è una visita che si ripete ormai da diversi anni e testimonia il forte legame con il territorio e con una realtà che rappresenta un punto di riferimento nella tutela degli animali in Gallura.

La showgirl sarda è, infatti, tornata al rifugio della LIDA di Olbia, accompagnata dalla figlia Skyler, per trascorrere del tempo con i cani ospitati nella struttura e rinnovare il suo sostegno ai volontari che ogni giorno si occupano degli animali abbandonati.

Attraverso un post pubblicato sui social, Canalis ha raccontato il legame che la unisce al rifugio: "Come ogni anno mi trovo qui, un rifugio che amo dal profondo del mio cuore. Un rifugio serio e trasparente. Quello che queste persone fanno per gli animali abbandonati è indescrivibile".

La showgirl ha poi voluto rivolgere un ringraziamento particolare a Cosetta e Marco, sottolineando gli enormi sforzi che ogni giorno compiono per mandare avanti la struttura.

Nel suo messaggio ha rivolto anche un invito a chi sta pensando di adottare un animale o desidera dare una mano al rifugio: "Se avete intenzione di dare una mano siete i benvenuti, qui potrete trovare veramente un compagno di vita che vi renderà felici proprio come è successo a me".