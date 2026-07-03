Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo un controllo di routine dai Carabinieri a Olbia, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato una pattuglia ha notato l’auto dell'uomo procedere a velocità sostenuta e con una condotta di guida particolarmente pericolosa lungo una delle principali arterie cittadine, interessata in questo periodo da un intenso traffico di residenti e turisti.

Fermato il conducente, i militari hanno approfondito gli accertamenti eseguendo perquisizioni personali, del veicolo e dell’abitazione dell’uomo.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle dosi. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio, e una pistola a salve priva del tappo rosso.

L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha disposto nei confronti del trentacinquenne gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.