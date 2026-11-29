Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre 2026, sul fiume Padrongianus, dove un cane è rimasto bloccato su un isolotto, senza riuscire a raggiungere la riva. Per salvarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato intorno alle 13:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, con il supporto dei sommozzatori arrivati dal Comando di Sassari, impegnati nelle operazioni di recupero dell'animale.

Il cane è stato raggiunto e riportato a terra senza particolari difficoltà. Fortunatamente, al termine dell'intervento, è risultato in ottime condizioni di salute ed è stato riconsegnato al proprietario.