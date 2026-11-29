Esiste un confine invisibile tra la monumentalità del rock sinfonico e la geometria luminosa del pop scandinavo. Ieri sera quel confine è stato attraversato, esplorato e infine dissolto tra le mura del Teatro Doglio. L’occasione è stata l’attesissimo appuntamento Candlelight: Queen vs ABBA, un format ormai divenuto fenomeno culturale globale che nel capoluogo sardo ha trovato non solo una cornice d’eccezione, ma soprattutto un’anima interpretativa capace di elevare la musica leggera alla dignità del repertorio cameristico puro.

Lontano dal quotidiano frastuono, il pubblico è stato accolto da un paesaggio visivo suggestivo, quasi ipnotico: migliaia di candele disseminate per la sala a creare un microclima fatto di ombre danzanti e bagliori ambrati. Una scenografia intima e solenne al tempo stesso, cifra stilistica inconfondibile di Fever, la realtà organizzatrice che ha saputo intuire, prima e meglio di chiunque altro, come restituire alla musica dal vivo una dimensione immersiva, accessibile ma profondamente raffinata.

Il merito di Fever non risiede soltanto nella impeccabile macchina produttiva o nella scelta di location dal forte impatto estetico, quanto nella capacità di democratizzare l’ascolto colto, abbattendo le barriere tra la sala da concerto tradizionale e il grande pubblico senza mai scendere a compromessi sulla qualità artistica.

A dare corpo e voce a questo dualismo musicale è stato il Quartetto d'archi "Ritorno", che ha dimostrato una coesione timbrica e una padronanza tecnica di assoluto rilievo. Sul palco, Marco Collu (I violino), Luca Tosini (II violino), Enrica Marini (viola) e Giada Vettori (violoncello) hanno affrontato una scaletta tutt’altro che scontata, dove la trascrizione per soli archi impone una nudità espressiva totale: senza l’ausilio di amplificazioni invasive, batterie o sintetizzatori, ogni singolo attacco, ogni sfumatura dinamica e ogni incastro contrappuntistico diventa responsabilità diretta dell’archetto.

Fin dalle prime battute, il dialogo tra i due universi sonori si è rivelato un’altalena emotiva calibrata con sapienza drammaturgica. L’apertura affidata al blocco iniziale degli ABBA — con "Dancing Queen", "S.O.S.", "Money, Money, Money" e "Voulez-Vous" — ha subito messo in luce come le architetture melodiche del quartetto svedese, spogliate della patina disco anni Settanta, nascondano una sorprendente complessità armonica e una vena malinconica sottotraccia.

In "S.O.S." e "Super Trouper", il primo violino ha saputo disegnare linee cantabili di purezza struggente, sostenute con sensibilità dal secondo violino, capace di tessere controcanti fluidi e mai invadenti. Sotto di loro, la viola ha agito come vero e proprio collante armonico, scaldando il registro medio con un timbro brunito e avvolgente, mentre il violoncello ha ancorato l’insieme con un basso continuo ora morbido e pulsato, ora incisivo e propulsivo, soprattutto nei passaggi più ritmici di "Waterloo", Mamma Mia e nel gran finale di "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", dove il pizzicato e lo spiccato degli archi hanno saputo ricreare con sorprendente efficacia il groove delle linee originali.

Dall’altro lato, l’irruenza teatrale dei Queen ha permesso al quartetto di spingersi verso territori di ben maggiore tensione drammatica e vertigine polifonica. Le modulazioni ardite, i cambi di tempo repentini e la stratificazione vocale tipica della band di Freddie Mercury hanno trovato negli archi un terreno fertile per esaltare la matrice quasi operistica dei brani.

L’apice tecnico ed emotivo è arrivato già nel cuore del programma con "Bohemian Rhapsody": un’autentica prova di resistenza e precisione per un ensemble da camera.

Qui il Quartetto Ritorno ha gestito con maestria il passaggio dalla ballata intimista alla sezione operistica — resa attraverso un fitto gioco di imitazioni, staccati serrati e bruschi scarti dinamici dal pianissimo al fortissimo — fino all’esplosione rock finale, risolta con colpi d’arco energici e un’intonazione impeccabile anche nei registri più acuti.

Subito dopo, l’eleganza quasi settecentesca e ironica di "Killer Queen" ha mostrato la duttilità timbrica dei quattro strumentisti, prima che l’energia travolgente di "I Want to Break Free", "Don’t Stop Me Now" e l’inno finale "We Will Rock You / We Are the Champions" trasformassero la platea in una cassa di risonanza emotiva collettiva, sospesa tra il raccoglimento reverenziale e il desiderio irrefrenabile di battere mani e piedi e cantare a mezza voce.

Il pubblico del Teatro Doglio ha risposto con un coinvolgimento crescente, lasciandosi trasportare dal gioco di rimandi tra le due icone della musica mondiale fino agli applausi convinti e liberatori del finale.

Nessun vincitore reale in questa sfida simbolica tra Londra e Stoccolma: a trionfare è stata la capacità della musica scritta con autentica ispirazione di resistere a qualsiasi metamorfosi timbrica, rivelando nuove sfumature proprio quando viene ricondotta all’essenzialità del legno e delle corde.

Uscendo dal teatro, mentre il bagliore delle candele lasciava lentamente spazio alle luci della notte cagliaritana, restava addosso quella rara sensazione di pienezza che solo le grandi serate dal vivo sanno lasciare: perché quando le parole si fermano dove inizia la vibrazione di una corda, la musica smette di essere semplice intrattenimento e diventa lo specchio più fedele in cui l’anima riesce finalmente a riconoscersi.