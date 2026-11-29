Una donna di 39 anni avrebbe tentato di strangolare la figlioletta di 8 anni con una cordicella di caucciù nella cameretta della bambina. La piccola è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Salesi, con prognosi riservata. La madre, in stato di choc, avrebbe confessato ed è stata arrestata.

L’episodio è avvenuto ieri, intorno alle 18, a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, come anticipato dal Corriere Adriatico. Il padre della bambina attendeva la moglie e la figlia in auto: i tre sarebbero dovuti andare al cinema.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe aggredito la piccola nella sua cameretta, tentando di strangolarla con una cordicella. Dopo l’accaduto, avrebbe pronunciato frasi sconclusionate, tra cui "ce l'hanno con me".

I Carabinieri l’hanno arrestata in quasi flagranza con l’accusa di tentato omicidio. La 39enne è stata trasferita nel carcere di Pesaro, mentre la bambina è stata ricoverata al Salesi, dove le sue condizioni restano gravissime.