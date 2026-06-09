Alla fine dello scorso maggio, durante la sua candidatura alle elezioni comunali di Ottana, era stato temporaneamente sospeso dalla posizione di sindaco dalla prefettura di Nuoro, Alessandra Nigro, in conformità alla legge Severino.

Oggi, a meno di 24 ore dalla sua riconferma come primo cittadino, Franco Saba, è stato nuovamente sospeso "permanendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di tentata concussione in concorso, a norma degli articoli 110, 56 e 317 del codice penale", si legge in una nota della prefettura. Il decreto è stato inviato al Comune e alla Regione Sardegna per i rispettivi adempimenti del caso.

Proprio ieri, lunedì 8 giugno, a scrutini aperti, gli è stata confermata la misura degli arresti domiciliari dal tribunale del Riesame.

Saba, difendendosi da tutte le accuse tramite il suo avvocato, è stato confermato come sindaco dopo aver superato il quorum con il 60,8% dei voti, essendo l'unico candidato per la posizione di primo cittadino.

Secondo quanto appreso, il nuovo sindaco Saba ha annunciato le nomine del vicesindaco e degli assessori, e ciò potrebbe far evitare il commissariamento del Comune da parte della Regione autonoma della Sardegna, che ha competenza legislativa principale sui enti locali.